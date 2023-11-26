В охваченной огнем квартире во Львове погиб мужчина и 6-летний ребенок: фото

Возгорание возникло в квартире на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома.

В воскресенье, 26 ноября, в одной из многоэтажек по улице Петлюры во Львове во время пожара в квартире погибли 36-летний мужчина и 6-летний ребенок.

Об этом сообщили в ГСЧС Львовской области.

Вызов к спасателям поступил в 14:57. Возгорание возникло в квартире на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома. Пожарные потушили огонь в 15.48.

“На момент прибытия пожарных к месту происшествия из окна квартиры выбивался густой черный дым. Во время разведки задымленной квартиры огнеборцы обнаружили двоих погибших – мужчину 1987 года рождения и ребенка 2017 года", – говорится в сообщении.

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В результате пожара в квартире выгорели вещи домашнего обихода, огонь повредил стены и потолок.

С помощью пожарной лестницы пожарные спасли из задымленных помещений шестерых жителей и еще 20 человек вывели на свежий воздух.

Тушить пожар выезжали 25 спасателей и 5 единиц спецтехники.

Причина возгорания пока неизвестна.

Напомним, ранее в селе Гоголев Киевской области в результате отравления угарным газом в одном из частных домов пострадала семья из трех человек. Отец и 4-летний сын погибли.

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