В охваченной огнем квартире во Львове погиб мужчина и 6-летний ребенок: фото

Возгорание возникло в квартире на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома.
В воскресенье, 26 ноября, в одной из многоэтажек по улице Петлюры во Львове во время пожара в квартире погибли 36-летний мужчина и 6-летний ребенок.
Об этом сообщили в ГСЧС Львовской области.
Вызов к спасателям поступил в 14:57. Возгорание возникло в квартире на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома. Пожарные потушили огонь в 15.48.
“На момент прибытия пожарных к месту происшествия из окна квартиры выбивался густой черный дым. Во время разведки задымленной квартиры огнеборцы обнаружили двоих погибших – мужчину 1987 года рождения и ребенка 2017 года", – говорится в сообщении.
В результате пожара в квартире выгорели вещи домашнего обихода, огонь повредил стены и потолок.
С помощью пожарной лестницы пожарные спасли из задымленных помещений шестерых жителей и еще 20 человек вывели на свежий воздух.
Тушить пожар выезжали 25 спасателей и 5 единиц спецтехники.
Причина возгорания пока неизвестна.
Напомним, ранее в селе Гоголев Киевской области в результате отравления угарным газом в одном из частных домов пострадала семья из трех человек. Отец и 4-летний сын погибли.
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