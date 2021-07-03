В ночном клубе в центре Львова вспыхнула сцена: эвакуировали 300 человек

В ночном клубе в центре Львова вспыхнула сцена: эвакуировали 300 человек

Во время пожара никто не пострадал.

В центре Львова в ночь на субботу, 3 июля, загорелся ночной клуб. Из-за пожара были эвакуированы 300 человек.

Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

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Возгорание произошло на первом этаже трехэтажного ночного клуба. Там загорелась сцена.

"Во время тушения пожара были эвакуированы 300 человек (из них 50 человек персонала). Травмированных и погибших нет. Огнем уничтожено элементы декора", — говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, вблизи румынского города произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе.

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