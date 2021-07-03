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В ночном клубе в центре Львова вспыхнула сцена: эвакуировали 300 человек

В ночном клубе в центре Львова вспыхнула сцена: эвакуировали 300 человек

pixabay.com

Во время пожара никто не пострадал.

В центре Львова в ночь на субботу, 3 июля, загорелся ночной клуб. Из-за пожара были эвакуированы 300 человек.

Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Возгорание произошло на первом этаже трехэтажного ночного клуба. Там загорелась сцена.

"Во время тушения пожара были эвакуированы 300 человек (из них 50 человек персонала). Травмированных и погибших нет. Огнем уничтожено элементы декора", — говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, вблизи румынского города произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе.

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