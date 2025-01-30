В небе над Львовом был замечен пассажирский самолет бизнес-класса: что известно

В небе над Львовом был замечен самолет бизнес-класса. Что об этом известно и как это объясняет эксперт?
В январе в небе над Львовом был замечен пассажирский самолет бизнес-класса. Известно, что Bombardier Challenger 604 вылетел из Молдовы и мог улететь в сторону Польши.
Об этом говорится в материале ТСН.ua.
Известно, что 20 января Flightradar24 зафиксировал пролет пассажирского самолета бизнес-класса Bombardier Challenger 604, который вылетел из Молдовы и пересек закрытое воздушное пространство Украины, якобы был замечен над Львовом.
Судя по маршруту полета, самолет повышенной комфортабельности мог дальше улететь в сторону Польши.
Ранее авиационный эксперт Валерий Романенко объяснял, почему в небе над Украиной подмечают пассажирские самолеты. Он отметил, что это может быть связано с работой РЭБ.
"Через работу средств РЭБ транспондеры пассажирских самолетов, пролетающих рядом с нашими границами, дают искаженные координаты о своем местонахождении", — объяснял Валерий Романенко в комментарии ТСН.ua.
Напомним, в небе над Украиной продолжают фиксировать пассажирские самолеты, якобы пролетающие в закрытом воздушном пространстве.
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