В Моршине, где провели массовую вакцинацию, из COVID-19 госпитализировали одного человека: в соседнем городе – вспышка

В Моршине, где провели массовую вакцинацию, из COVID-19 госпитализировали одного человека: в соседнем городе – вспышка

В соседнем городе, где вакцинировалось лишь 3% населения, вспышки коронавируса.

В г. Моршин Львовской области, где провели массовую вакцинацию, в больнице находится только один человек из COVID-19. Эта больная была невакцинирована.

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Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на городского голову Руслана Ильницкого.

По данным мэра, в городе вакцинировано 75% населения. И сейчас в городе 27 больных COVID-19, 26 из них лечатся дома, 1 женщина госпитализирована.

Местный врач Оксана Барыш рассказала, что в больницу госпитализировали пожилую женщину, которая не вакцинировалась против коронавируса.

"Пожилая женщина была не привита. Люди, которые не привиты, тяжелее переносят болезнь, поэтому желательно, чтобы люди прививались", — сказала Оксана Барыш.

В соседнем с Моршином Стебнике, где вакцинировалось только 3% населения, в больницу госпитализировали 158 человек, тогда как медицинское учреждение рассчитано на 150 больных.

"В реанимации у нас сегодня находится 18 пациентов, в крайне тяжелом состоянии, двое из них на аппаратах искусственной вентиляции легких", — говорит директор Стебницкой больницы Наталья Стецик.

Напомним, в курортном городке Моршин во Львовской области 16 апреля запустили пилотный проект Министерства здравоохранения Украины по массовой вакцинации горожан от COVID-19 для выработки коллективного иммунитета.

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