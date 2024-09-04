В одно мгновение мужчина потерял жену и троих дочерей: во время удара по Львову РФ убила почти всю семью

В результате ракетного удара РФ по Львову 4 сентября погибла почти вся семья: жена Евгения и трое дочерей — Ярина, Дарина и Эмилия. Единственный, кто выжил, – это муж Ярослав.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

Также читайте Ракетный удар по Полтаве: новые подробности трагедии и что происходит на месте удара

По его словам, семья погибла в собственном доме.

"После сегодняшней атаки живым на этом фото остался только муж. Жена Евгения и трое их дочерей — Ярина, Дарина и Эмилия — погибли в собственном доме. Позади стоит Ярина Базилевич. Девушке был 21 год. Она работала в нашем офисе "Львов — молодежная столица Европы 2025". Я не знаю, какими словами поддержать отца Ярослава. Сегодня мы все с вами. Искренние соболезнования и светлая память", — говорится в его сообщении.

Муж Ярослав после ракетной атаки по Львову. Фото из соцсетей

Напомним, под утро 4 сентября Россия нанесла комбинированный удар по Львову. По состоянию на 10 утра известно о семи жертвах, 45 человек попали в больницы.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.