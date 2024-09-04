В одно мгновение мужчина потерял жену и троих дочерей: во время удара по Львову РФ убила почти всю семью

По словам Садового, семья погибла в собственном доме.
В результате ракетного удара РФ по Львову 4 сентября погибла почти вся семья: жена Евгения и трое дочерей — Ярина, Дарина и Эмилия. Единственный, кто выжил, – это муж Ярослав.
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.
По его словам, семья погибла в собственном доме.
"После сегодняшней атаки живым на этом фото остался только муж. Жена Евгения и трое их дочерей — Ярина, Дарина и Эмилия — погибли в собственном доме. Позади стоит Ярина Базилевич. Девушке был 21 год. Она работала в нашем офисе "Львов — молодежная столица Европы 2025". Я не знаю, какими словами поддержать отца Ярослава. Сегодня мы все с вами. Искренние соболезнования и светлая память", — говорится в его сообщении.
Напомним, под утро 4 сентября Россия нанесла комбинированный удар по Львову. По состоянию на 10 утра известно о семи жертвах, 45 человек попали в больницы.
Читайте также:
- РФ атаковала Украину ракетами и дронами: сколько воздушных целей сбило ПВО
- РФ атаковала Киевщину ракетами и дронами: что известно о последствиях
- Кровавый ракетный удар РФ по Полтаве: Байден отреагировал на трагедию