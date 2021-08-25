В лобовом столкновении возле Львова погиб человек, еще двое госпитализированы

В лобовом столкновении возле Львова погиб человек, еще двое госпитализированы

В ДТП столкнулись 78-летний водитель из Львова и 21-летний водитель с Лапаевки.

Во вторник, 24 августа, около 9:30 ч. на автодороге "Львов-Самбор", между селами Лапаевка и Оброшино произошло ДТП. В результате лобового столкновения погиб 78-летний львовянин, еще двух человек госпитализировали.

Об этом сообщает департамент цивищьного защиты ЛОГА.

"Водитель автомобиля Peugeot, житель Львова 1943 года рождения, не выбрав безопасную скорость движения не справился с управлением, совершил выезд на полосу встречного движения и в дальнейшем совершил лобовое столкновение с автомобилем Chevrolet Aveo, под управлением жителя с. Лапаевка 2000 года рождения", — говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель автомобиля Peugeot от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель и пассажир автомобиля Chevrolet Aveo получили телесные повреждения и госпитализированы в травматологическое отделение №3 г. Львов.

Напомним, в ДТП в Дрогобычском районе погибли три человека, среди них — ребенок.

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