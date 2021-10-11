В лобовом столкновении во Львовской области погиб водитель, еще один госпитализирован: фото

В лобовом столкновении во Львовской области погиб водитель, еще один госпитализирован: фото

Водитель "Волги" погиб на месте происшествия.

В воскресенье, 10 октября, в 10:20 ч. вблизи с. Ременов (Жовтанецкая ТГ) Львовского района, на автодороге "Львов-Каменка-Бугская-Луцк", произошла смертельная авария. В результате лобового столкновения погиб 63-летний водитель "Волги".

Об этом сообщил департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

"Водитель автомобиля "Волга ГАЗ-2410", житель с. Печихвосты (Жовтанецкая ТГ) Львовского района 1957 года, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем марки "Volkswagen Passat" под управлением жителя с. Ременов 1992 года рождения", — говорится в сообщении.

Главное управление Национальной полиции во Львовской области

В результате ДТП водитель "Волги" погиб на месте происшествия, а водителя автомобиля "Volkswagen Passat" скорой госпитализировали в травматологический пункт № 3 г. Львова.

Главное управление Национальной полиции во Львовской области

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, во Львовской области на трассе Киев-Чоп не разминулись рейсовый автобус и легковой автомобиль "Пежо". В результате аварии пострадали пять человек.

Новости Украины: пять человек пострадали в автотроще во Львовской области

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку