В лобовом столкновении во Львовской области погиб водитель, еще один госпитализирован: фото

Водитель "Волги" погиб на месте происшествия.
В воскресенье, 10 октября, в 10:20 ч. вблизи с. Ременов (Жовтанецкая ТГ) Львовского района, на автодороге "Львов-Каменка-Бугская-Луцк", произошла смертельная авария. В результате лобового столкновения погиб 63-летний водитель "Волги".
Об этом сообщил департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
"Водитель автомобиля "Волга ГАЗ-2410", житель с. Печихвосты (Жовтанецкая ТГ) Львовского района 1957 года, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем марки "Volkswagen Passat" под управлением жителя с. Ременов 1992 года рождения", — говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель "Волги" погиб на месте происшествия, а водителя автомобиля "Volkswagen Passat" скорой госпитализировали в травматологический пункт № 3 г. Львова.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, во Львовской области на трассе Киев-Чоп не разминулись рейсовый автобус и легковой автомобиль "Пежо". В результате аварии пострадали пять человек.