В квартире во Львовской области мужчина сгорел заживо

В квартире во Львовской области мужчина сгорел заживо

Причины происшествия выясняют правоохранители.

В воскресенье, 13 февраля, в г. Сокаль Червоноградского района Львовской области заживо сгорел мужчина. Трагедия произошла в многоквартирном доме на ул. Яворницкого, 64.

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Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

"При тушении пожара в квартире первого этажа обнаружено тело владельца квартиры 1965 года рождения. В результате пожара огнем уничтожены вещи домашнего обихода на площади 1 м2", — говорится в сообщении.

Эксперты пытаются установить причину возгорания и обстоятельства смерти мужчины.

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