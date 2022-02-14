В квартире во Львовской области мужчина сгорел заживо

Причины происшествия выясняют правоохранители.
В воскресенье, 13 февраля, в г. Сокаль Червоноградского района Львовской области заживо сгорел мужчина. Трагедия произошла в многоквартирном доме на ул. Яворницкого, 64.
Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.
"При тушении пожара в квартире первого этажа обнаружено тело владельца квартиры 1965 года рождения. В результате пожара огнем уничтожены вещи домашнего обихода на площади 1 м2", — говорится в сообщении.
Эксперты пытаются установить причину возгорания и обстоятельства смерти мужчины.
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