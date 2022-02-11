В курортном Славском авто на смерть переехало пешехода и взлетело в кювет: фото

Причины аварии устанавливаются.
В курортном Славском Львовской области водитель автомобиля Opel Corsa насмерть сбил пешехода. После этого транспортное средство оказалось в кювете.
Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.
По данным следствия, за рулем автомобиля находился 31-летний житель одного из сел Львовской области. В аварии пострадал 39-летний пешеход, житель Славского. От полученных травм мужчина погиб на месте трагедии.
В полиции открыли производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Виновнику ДТП грозит до 8 лет лишения свободы.
Продолжается расследование ДТП.
Напомним, на автодороге "Львов-Пустомыты-Меденичи" во Львовском районе произошло смертельное ДТП. Водитель не справился с управлением.
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