В курортном Славском авто на смерть переехало пешехода и взлетело в кювет: фото

В курортном Славском авто на смерть переехало пешехода и взлетело в кювет: фото

Причины аварии устанавливаются.

В курортном Славском Львовской области водитель автомобиля Opel Corsa насмерть сбил пешехода. После этого транспортное средство оказалось в кювете.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

По данным следствия, за рулем автомобиля находился 31-летний житель одного из сел Львовской области. В аварии пострадал 39-летний пешеход, житель Славского. От полученных травм мужчина погиб на месте трагедии.

В полиции открыли производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Виновнику ДТП грозит до 8 лет лишения свободы.

Продолжается расследование ДТП.

ГУ Национальной Львовской полиции

Напомним, на автодороге "Львов-Пустомыты-Меденичи" во Львовском районе произошло смертельное ДТП. Водитель не справился с управлением.

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