В консульство России во Львове бросили "коктейль Молотова"

Инцидент произошел ночью.
Сегодня, 24 декабря, в ограждение генерального консульства Российской Федерации во Львове бросили бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. В результате происшествия никто не пострадал.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
"Около 3:00 часов ночи неустановленное лицо бросило бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение Генерального консульства Российской Федерации во Львове. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа", — говорится в сообщении.
По этому факту следователи открыли уголовное производство по ст. 296 (Хулиганство) УКУ.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и лицо, причастное к инциденту.
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