В Карпатах в результате пожара в частном доме погибла женщина: фото

В Карпатах в результате пожара в частном доме погибла женщина: фото

Пострадавшую госпитализировали, но в больнице она скончалась.

В городе Сколе Львовской области произошел пожар в частном доме, в результате которого погиб 89-летняя женщина. Возгорание возникло во вторник вечером, 28 сентября, на ул. Калнышевского.

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Как сообщает пресс-служба ГСЧС Львовщины, сообщение о пожаре спасателям поступило в 20:15.

Возгорание возникло в деревянном жилом доме, крытом шифером, размером 10х15 м. Пожарные работали в специальных аппаратах защиты органов и зрения. В результате пожара женщина 1932 получила ожоги III степени.

Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали в Сколевскую больницу, где, несмотря на усилия врачей, она скончалась.

Возгорание ликвидировали в 21:54. К тушению пожара привлекались 3 единицы спецтехники и 9 спасателей. Огонь уничтожил крышу дома, а также частично вещи домашнего обихода.

Обстоятельства происшествия и причину возникновения пожара устанавливают эксперты.

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