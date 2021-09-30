В Карпатах перевернулось авто с туристами: 5 человек пострадали

Пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
В среду, 29 сентября, вблизи с. Волосянка Стрыйского района Львовской области на туристическом маршруте горы Высокий Верх авто с туристами попало в ДТП.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, перевернулось авто с водителем и 7 туристами. В результате 5 человек травмировались.
На помощь пострадавшим прибыли шестеро спасателей, они и транспортировали туристов с травмами различной степени тяжести, и передали медикам для госпитализации.
Напомним, во Львовской области маршрутка с пассажирами перевернулась в результате ДТП. Четыре человека получили травмы.