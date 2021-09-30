В Карпатах перевернулось авто с туристами: 5 человек пострадали

В Карпатах перевернулось авто с туристами: 5 человек пострадали

Пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

В среду, 29 сентября, вблизи с. Волосянка Стрыйского района Львовской области на туристическом маршруте горы Высокий Верх авто с туристами попало в ДТП.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, перевернулось авто с водителем и 7 туристами. В результате 5 человек травмировались.

На помощь пострадавшим прибыли шестеро спасателей, они и транспортировали туристов с травмами различной степени тяжести, и передали медикам для госпитализации.

Напомним, во Львовской области маршрутка с пассажирами перевернулась в результате ДТП. Четыре человека получили травмы.

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