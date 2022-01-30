В Карпатах на подъемнике застряли взрослые и ребенок: работники ГСЧС провели спасательную операцию

В Карпатах на подъемнике застряли взрослые и ребенок: работники ГСЧС провели спасательную операцию

Людей 30 минут снимали с подъемника.

Во Львовской области на горе Тростян 30 января в 12:05 внезапно остановился кресельный подъемник с людьми.

Об этом сообщили в ГСЧС во Львовской области.

В Карпатах во время отдыха на подъемнике застряли шесть взрослых и один ребенок. На место происшествия вызвали спасателей. Работники ГСЧС с помощью альпинистского снаряжения сняли людей с подъемника.

Спасательная операция длилась около 30 минут. Никто из людей не пострадал. На месте происшествия работало 15 спасателей и спецтехника.

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