В исторической части Львова обвалилась стена дома: под завалами нашли тело мужчины

В исторической части Львова обвалилась стена дома: под завалами нашли тело мужчины

Личность погибшего устанавливается.

В понедельник, 19 июля, в нежилом доме на улице Русской, 8 в центре Львова произошел обвал стены.

Как сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, под разрушенными конструкциями обнаружено тело погибшего мужчины.

По информации спасателей ГСЧС, которые разбирают завалы на месте трагедии, разрушения стены нежилого дома произошло в 16:39. Вероятно, причиной обвала стали проливные дожди, которые проходят в городе после длительной жары.

Примерно через час на месте обвала было обнаружено тело погибшего мужчины. По предварительной информации, погибший работал в доме, проводя ремонтные работы. Его личность пока не установлена.

На месте продолжают работать бригады ГСЧС, которые разбирают разрушенные конструкции.

Напомним, ранее в городе Дрогобыче Львовской области частично разрушился выселеный жилой дом. Информации о пострадавших нет.

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