В исторической части Львова обвалилась стена дома: под завалами нашли тело мужчины

Личность погибшего устанавливается.
В понедельник, 19 июля, в нежилом доме на улице Русской, 8 в центре Львова произошел обвал стены.
Как сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, под разрушенными конструкциями обнаружено тело погибшего мужчины.
По информации спасателей ГСЧС, которые разбирают завалы на месте трагедии, разрушения стены нежилого дома произошло в 16:39. Вероятно, причиной обвала стали проливные дожди, которые проходят в городе после длительной жары.
Примерно через час на месте обвала было обнаружено тело погибшего мужчины. По предварительной информации, погибший работал в доме, проводя ремонтные работы. Его личность пока не установлена.
Напомним, ранее в городе Дрогобыче Львовской области частично разрушился выселеный жилой дом. Информации о пострадавших нет.