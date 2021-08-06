В двух городах отопительный сезон под угрозой срыва: председатель Львовской ОГА обратится к "Нафтогазу" и Кабмина

В двух городах отопительный сезон под угрозой срыва: председатель Львовской ОГА обратится к "Нафтогазу" и Кабмина

Работники Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ переведены на трехдневную рабочую неделю.

В Новояворовске и Новом Роздоле отопительный сезон под угрозой срыва. Из-за этого председатель Львовской ОГА обратится к "Нафтогазу" и Кабмину.

Об этом председатель Львовской ОГА Максим Козицкий написал на своей странице в Facebook.

Глава Львовской ОГА отметил, что Новояворовской и Новораздольской ТЭЦ снова нужна помощь в подготовке к отопительному сезону. Об этом он уже сообщил министру развития общин и территорий Алексею Чернышеву во время заседания всеукраинской межведомственной группы по подготовке к отопительному сезону.

"Затверджений план мероприятий, ремонт и замена тепловых сетей Новояворивскоӥ и Новороздольскоӥ ТЭЦ не выполняются. К сожалению, люди переведены на триденную робочую неделю, а в случае сокращения в пограничном регионе, назад этот коллектив будет трудно вернуть", - написал Максим Козицкий.

Председатель ОГА отметил, что Новояворовскую ТЭЦ управляющая компания НАК "Нафтогаз Украины" ООО "Нафтогаз Тепло" пока не взяла в управление, а АРМА не передала, тепловых сетей. Это при том, что с прошлой осени есть соответствующее решение суда.

"От имени ЛОГА мы обратимся к НАК "Нафтогаз Украины" и Кабмину о выделении финансирования для подготовки Новояворивскоӥ и Новороздольскоӥ ТЭЦ к отопительному сезону", — написал Максим Козицкий.

Напомним, ранее "Нафтогаз" присоединился к управлению имуществом ТЭЦ Нового Роздола и Новояворовска, где в 2019 году не было отопления в меньшей мере 60 тыс. человек. По данным "Нафтогаза", задолженность теплоэлектроцентрали перед его предприятиями составила почти 800 млн грн. При этом долги по зарплате работникам ТЭЦ оценили в более 11 млн грн.

Новояворовская и Новораздольская ТЭЦ ранее принадлежали фирмам братьев Богдана и Ярослава Дубневичей. В 2018 году были задержаны несколько сотрудников этих фирм по подозрению в хищении газа НАК "Нафтогаз Украины" на 1,4 млрд грн. В результате под временное управление и через конкурс был избран новый управляющей ТЭЦ — киевское частное предприятие "Гарант Энерго М". В "Нафтогазе" заявили, что "Гарант Энерго М" не смогло справиться с вызовами управления, главным образом — с техническим состоянием ТЭЦ и вопросами оплаты труда рабочим.

Из-за отсутствия отопления в Новояворовске и Новом Роздоле объявили чрезвычайную техногенную ситуацию

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