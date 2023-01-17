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В масштабном ДТП возле Львова маршрутка с пассажирами столкнулась с грузовиком и перевернулась: есть пострадавшие

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
1465
Время на прочтение
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В масштабном ДТП возле Львова маршрутка с пассажирами столкнулась с грузовиком и перевернулась: есть пострадавшие

фото/Львовская ОВА

По меньшей мере 20 человек пострадали в ДТП.

Сегодня, 17 января, на окружной дороге Львова, в селе Гамалеевка, произошла масштабная авария с участием автобуса и грузовика. В результате ДТП пострадали по меньшей мере 20 человек.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Столкнулись грузовик и рейсовый автобус, в котором находились около 40 пассажиров. Уже известно о более 20 пострадавших", — сообщил он.

Судя по фото ДТП, после столкновения маршрутка перевернулась на бок.

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По словам депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича, с грузовиком столкнулся пригородный автобус №222 сообщением Львов – Якимов.

фото/Патрульная полиция Львовской области / ©
фото/Патрульная полиция Львовской области

По состоянию на 20:50 транспорт на этом участке постепенно пропускают. Движение регулирует полиция.

Напомним, сегодня, 17 января, на Закарпатье автомобиль, за рулем которого находился сотрудник СБУ, попал в ДТП. В результате аварии погибла женщина, а мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу.

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Дата публикации
Просмотры
1465
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