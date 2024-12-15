В ДТП во Львовской области погибли семь человек: появились новые подробности

Сегодня, 15 декабря, произошла масштабная авария на автодороге "Тернополь – Львов – Рава-Русская". В результате ДТП погибли семь человек, еще трое травмированы.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

Правоохранители задержали 23-летнего водителя автомобиля BMW. По данным следствия, он выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автопоездом DAF. После этого тягач в неуправляемом состоянии столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter. Водитель легковушки покинул транспортное средство и скрылся с места происшествия.

"Водителя BMW полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Предварительно установлено, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, назначена экспертиза. Продолжается досудебное расследование в рамках начатого уголовного производства ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о переквалификации преступления", — отметили в полиции.

Напомним, об ужасной аварии стало известно сегодня утром. Как предварительно установили полицейские, произошло столкновение трех транспортных средств – автомобиля BMW, автопоезда DAF, микроавтобуса Mercedes Sprinter. От полученных в результате ДТП травм на месте погибли семь человек — пассажиры микроавтобуса Mercedes Sprinter.

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