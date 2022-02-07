В Дрогобыче спасатель в свой выходной вынес из пожара человека (фото)

В Дрогобыче спасатель в свой выходной вынес из пожара человека (фото)

Спасатель Андрей Фок вошел в горящую квартиру. На полу он увидел мужчину, которого вынес на лестничную клетку.

В Дрогобыче во Львовской области 7 февраля произошел пожар в многоэтажке, во время которого от огня спасли 9 человек, в том числе 3 ребенка.

Об этом сообщает пресс- служба ГСЧС во Львовской области.

Трое спасателей – Андрей Фок, Андрей Живчинный и Иван Слуцкий – отдыхая в свой выходной заметили, что из окна многоэтажки идет густой черный дым.

Не теряя времени, мужчины бросились в задымленный дом спасать людей. Андрей Фок услышал, как в квартире, где возник пожар, слышен стон человека.

Несмотря на дым и высокую температуру, Андрей вошел в горящую квартиру. На полу он увидел мужчину, которого вынес на лестничную клетку. Потерпевшим оказался владелец квартиры.

Тем временем на место события прибыли дрогобычские спасатели. Они с помощью выдвижной стремянки спасли из задымленной квартиры на 3 этаже 5-ти месячного младенца и родителей. С 4 этажа были спасены 2 детей 9-ти и 12-ти лет. Всего было спасено 9 жителей, в том числе 3 ребенка.

В результате пожара 70% ожогов тела получил владелец, 1965 года рождения, который в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

Напомним, что 24 января в Дрогобыче в пожаре погибли супруги, их сын госпитализирован.

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