"В доме были, спали и началось": жители Львова рассказали о пережитом ракетном ударе

Жители Львова рассказали о пережитом ракетном ударе в ночь на 6 июля, о полученных ранениях и разрушениях.

Пережитым львовяне поделились в комментариях для "Радио Свобода".

Одна из жительниц поврежденного во Львове дома рассказала, что получила ранения и поедет в больницу, чтобы ей наложили швы.

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"Слава Богу, что я (спасалась – ред.) и собаку нашла. Вышла, сижу, в чем я есть. Еще надо в восьмую больницу ехать зашить. Первый взрыв был – вазонки у меня попадали. А потом так попадало, что уже все – ничего, пусто", – рассказала женщина.

"Все пострадало, все. В доме ни окон, ни дверей – ничего нет. Вот тут немного ранило ногу, голову. Мне спину посекло – ударная волна пошла, окна выбило", – поделилась еще одна львовянка, добавив, что в этот момент находилась в квартире с дочерью и мужем, перенесшим инсульт.

Еще одна жительница рассказала, что в этот момент в ее доме находились пять человек. Пострадала только она.

"Ранило лицо, руки, ноги грудь. Но (медики – ред.) сказали, что все нормально будет, умоетесь дома и все. В доме были, спали и началось…", – сказала женщина.

Ракетный удар по Львову 6 июля: что известно

В ночь на 6 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Львову, попав по объекту критической инфраструктуры и многоквартирному жилому дому, где разрушен третий и четвертый этажи в двух подъездах. Кроме того, взрывной волной выбило окна в близлежащих домах.

В результате атаки на утро известно о четырех погибших и девяти раненых. Под завалами еще остаются люди, поэтому на месте идет поисково-спасательная операция.

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