В день рождения Степана Бандеры россияне полностью уничтожили музей Романа Шухевича во Львове

В ночь на 1 января 2024 года во Львове обломки дрона попали в музей Шухевича: вспыхнул пожар.

"В день рождения Степана Бандеры россияне полностью уничтожили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Белогорще", — заявил мэр Львова Андрей Садовый.

Роман Шухевич (1907-1950) — украинский политик, общественный и государственный деятель, погибший в Белогорще. Здесь на современной улице Белогорща расположен дом, принадлежавший Анне Конюшек[4], где находился Главнокомандующий УПА, Генеральный секретарь УГВР генерал-хорунжий Роман Шухевич.

Россияне уничтожили музей

В октябре 1948 года здесь был оборудован так называемый бункер, представлявший собой деревянный короб в межэтажном пространстве на несколько человек с раздвижными перегородками. Вход в тайник осуществлялся с лестничной площадки. Попасть в нее можно было с отдельного входа. Именно этим входом пользовался Роман Шухевич, вступивший в последний бой с подразделениями МГБ 5 марта 1950 года.

Напомним, что ранее сообщалось, что на Львовщине работает ПВО.

Также в Одессе ранее локализовали пожары, вспыхнувшие в результате вражеской атаки.

Напомним, что ранее в Николаеве произошли прилеты.