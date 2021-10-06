В честь апостола, а не коммуниста: Рада вернула декоммунизованому селу во Львовской области старое название

В честь апостола, а не коммуниста: Рада вернула декоммунизованому селу во Львовской области старое название

В селе утверждают, что это название не в честь коммуниста, а они таким образом почитают апостола Андрея.

Верховная Рада Украины вернула селу Мармузовичи старое название — Андреевка, которое декомунизували из-за того, что населенный пункт в советские времена назвали в честь коммуниста Ивана Андреева.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

В пояснительной записке говорится, что жители села категорически не воспринимают название Мармузовичи и предлагают вернуть населенному пункту старое — Андреевка. Однако на этот раз она будет в честь святого апостола Андрея Первозванного.

"Украинский институт национальной памяти выступает против переименования села Мармузовичи на село Андреевка, поскольку действующая название является историческим. Название села Андреевка (до 1630 — Мармузовичи, до 1946 г. — Ферлеивка) было непосредственно связано с установлением советской власти на территории Украины, поскольку является производной от имени коммуниста Андреева Ивана — первого директора местной станции МТС, погибшего в 1946 "от рук украинских буржуазных националистов". И в 1946 г. село Ферлеивка (Ферлиивка) было переименовано в Андреевка ", — говорится в пояснительной записке.

Однако депутаты Верховной рады 244 голосами вернули селу старое название Андреевка.

Напомним, на Волыни проголосовали за возвращение одному из городов исторического названия.

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