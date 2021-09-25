В Червонограде умерла самая низкая в Украине мама: женщина имела рост 96 см

В 2011 году она родила девочку.

В Червонограде Львовской области умерла самая низкая мама в стране — 36-летняя Мария Украинец.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель благотворительного фонда "Осуществить мечту" Ульяна Флешки.

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Украинец имела диагноз гипофизарный нанизм, то есть карликовость. Она родилась с нормальным весом — 3 кг 600 г, но в подростковом возрасте перестала расти. Впоследствии у женщины диагностировали онкологическую болезнь и она длительное время боролась с ней. Впрочем, в ночь против 25 сентября умерла.

Мария Украинец имела рост 96 см и вес 26 кг. В 2011 году она родила дочь, которую назвали Вероникой. Новорожденная была вдвое меньше за свою маму. К слову, мужчина имел рост 1,87 м. Десять лет назад Мария Украинец стала низкой роженицей на территории страны.

Ее муж погиб несколько лет назад, пишет Zaxid.net. Его избили на улице.

Как сообщалось, в Виннице 30 июня умерла Ирина Химич. Она страдала крайне редкой болезнью — прогерией — преждевременное старение. Это был единственный ребенок в Украине с таким диагнозом. Девочке было 10 лет.

Новости Украины: в Винницкой области 10-летняя девочка умерла от старости

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