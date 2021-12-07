В Червонограде Львовской области горняки устроили протест и не поднялись с шахты на поверхность

В Червонограде Львовской области горняки устроили протест и не поднялись с шахты на поверхность

Шахтеры требуют уплатить им задолженность.

На Львовщине горняки первой смены на шахте "Червоноградская", принадлежащей госпредприятию "Львовуголь", отказались подниматься на поверхность. Таким образом, они устроили протест против зарплатного долга.

Об этом сообщил глава Конфедерации Свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

Как сообщает "Нео радио Червоноград", сегодня, 7 декабря, помощник генерального директора ГП "Львовуголь" Владимир Вовк сообщил на совещании, что деньги на выплату зарплаты за ноябрь на счета казначейства до сих пор не поступали.

Напомним, по словам главного бухгалтера ГП "Львовуголь", шахтерам во Львовской области задолжали 236 миллионов гривен.

Шахтерам во Львовской области задолжали 236 миллионов гривен зарплаты

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