В части Львова и области внезапно исчез свет: в облэнерго рассказали, что произошло

В понедельник, 14 августа, в Львове и области внезапно исчез свет. Отключение электричества длилось недолго.

Об этом сообщили в "Львовоблэнерго".

В компании подтвердили, что в части города и области в понедельник ненадолго пропал свет. Там объяснили, что это связано с отключением в сетях НЭК "Укрэнерго". Однако уже незадолго энергетики вернули электричество в дома жителей Львова и области.

"Кратковременное исчезновение электроэнергии во Львове и области было связано с выключением в сетях НЭК "Укрэнерго". Электроснабжение оперативно возобновлено", — говорится в сообщении.

В компании добавили, что если у жителей Львова и области все еще нет света, то следует обращаться на горячую линию облэнерго или подать заявку через чат-бот.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль предупредил украинцев об угрозе новых массированных ракетных ударов по украинской энергетической системе.

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