В центре Львова женщина случайно упала в яму и умоляла о помощи: фото

Женщину госпитализировали.
В центре Львова, на улице Подвальной, 24 сентября женщина случайно упала в яму и не могла самостоятельно выбраться. На место происшествия вызвали спасателей.
Об этом сообщили в ГСЧС во Львовской области.
Инцидент произошел в 12:10. Крики женщины о спасении услышали случайные прохожие. Они вызвали спасателей. Работники ГСЧС привезли лестницу и помогли женщине подняться с 3-метровой ямы.
Потерпевшая 1944 года рождения. Ее госпитализировали медики для осмотра.
Напомним, во Львове во время выгула собаки 34-летняя женщина провалилась в канализацию.