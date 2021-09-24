В центре Львова женщина случайно упала в яму и умоляла о помощи: фото

В центре Львова женщина случайно упала в яму и умоляла о помощи: фото

Женщину госпитализировали.

В центре Львова, на улице Подвальной, 24 сентября женщина случайно упала в яму и не могла самостоятельно выбраться. На место происшествия вызвали спасателей.

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Об этом сообщили в ГСЧС во Львовской области.

Инцидент произошел в 12:10. Крики женщины о спасении услышали случайные прохожие. Они вызвали спасателей. Работники ГСЧС привезли лестницу и помогли женщине подняться с 3-метровой ямы.

Потерпевшая 1944 года рождения. Ее госпитализировали медики для осмотра.

Напомним, во Львове во время выгула собаки 34-летняя женщина провалилась в канализацию.

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