В центре Львова женщина ночью раскрасила бордюры в яркие цвета: теперь ее будет искать полиция

Коммунальщики перекрасят бордюры в серый цвет.

В Львове в начале улицы Лычаковской неизвестная женщина покрасила бордюры в яркие цвета. Коммунальщики обратились в полицию, чтобы те оштрафовали нарушительницу.

Об этом пишет zaxid.net.

Как отмечается, женщина работала поздно ночью, когда на улице нет людей. Видео зафиксировали, как она тщательно раскрашивает бордюры в разные цвета.

Заместитель руководителя Лычаковской районной администрации Оксана Пригода объяснила, что женщина в ночь на 16 октября раскрасила бордюры в разные цвета — белый, голубой и др. Лычаковской районной администрации не удалось установить личность женщины, а поэтому они обратились в полицию. Если женщину узнают, из нее могут взыскать материальную компенсацию, потому что теперь коммунальщикам придется купить серую краску и перекрасить бордюры в цвет бетона.

Напомним, во Львове Дворец искусств снял с выставки две картины художника Олега Сусленко из-за надписей "Suck my d*ck и "Kiss my a*s". Там заявили, что сделали это из-за жалоб посетителей.

