В центре Львова выставили 109 детских колясок — именно столько детей погибли из-за войны

Это символы жизней тех ангелочков, которые сейчас вместо решительных действий мира защищают небо над Украиной.

С начала полномасштабного вторжения российские войска безжалостно убили 109 украинских детей. Именно столько пустых детских колясок сегодня выставили в центре Львова, на площади Рынок, сообщил мэр Андрей Садовый.

«Это та страшная цена войны, которую платит сегодня Украина. И мы призываем всех взрослых всего мира единственным щитом уберечь украинских детей и подарить им будущее. Требуйте от правительств других стран закрытия неба над Украиной», — написал Садовый.

Он также призвал горожан фотографировать акцию, рассказывать о преступлениях России и публиковать в социальных сетях с хештегом #closethesky.

"Защитите украинских детей и украинское небо!", — написал он.

Напомним, из-за агрессии России в Украине многие люди искусства остались без возможности работать.

Украинская журналистка, общественный деятель и бизнесвумен Дарья Шаповалова вместе с Натальей Моденовой и Асей Николаевой посетили мероприятие "Украина за мир: поддержка творцов и новаторов", которое проводилось в Техасе, США, в рамках SXSW.