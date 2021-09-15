В центре Львова вспыхнул масштабный пожар: загорелась памятник архитектуры (фото)

Движение на улице Князя Романа перекрыли.
В центре Львова вспыхнула крыша дома, который является памятником архитектуры местного значения. Здание находится на углу улиц Князя Романа и Нижанковского.
По предварительным данным, пожар возник на последнем этаже жилого дома, пишет ZAXID.NET.
Тушить возгорание прибыли шесть пожарных машин.
Там сейчас работают чрезвычайники, из-за чего движение на улице Князя Романа полностью перекрыли.
Напомним, 63-летняя женщина погибла во время ночного пожара в 9-этажке Киева. Возгорание произошло около часа ночи на 8 этаже.