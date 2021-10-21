В центре Львова в пожаре погиб мужчина: подробности

В центре Львова в пожаре погиб мужчина: подробности

Причины возгорания устанавливают правоохранители.

В центре Львова на ул. Дукарська, 3 в четверг, 21 октября, в пожаре погиб 77-летний мужчина.

Об этом сообщили в ГСЧС в Тернопольской области.

Пожар произошел в четырехэтажном жилом доме. Когда спасатели прибыли на место инцидента, то увидели сильным дым. Возгорание удалось локализовать через полчаса. Огонь уничтожил вещи на площади 10 квадратных метров.

Во время тушения пожара на месте происшествия нашли тело владельца квартири. Обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, 21 октября в жилом доме в селе Раздольное Старобельского района Луганской области во время пожара погибли два человека.

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