В центре Львова в парке трое мужчин устроили стрельбу: фото

В центре Львова в парке трое мужчин устроили стрельбу: фото

Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

В центре Львова в парке им. Ивана Франко 13 октября трое мужчин, которые распивали на скамейке алкоголь, устроили стрельбу. Их задержала полиция.

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Об этом сообщила патрульная полиция Львовской области.

О стрельбе в парке в полицию сообщил прохожий. На место происшествия прибыли полицейские. Они задержали нарушителей и изъяли у них пистолет.

Лица мужчин уже установили. Это — 26 и 32-летние львовяне и 34-летний житель Львовской области.

Обстоятельства происшествия устанавливают следователи. По предварительным данным, во время стрельбы никто не пострадал.

Напомним, в пригороде Киева мужчина в камуфляже стрелял в семью с ребенком.

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