В центре Львова трамвай сбил мужчину: ему ампутировало конечности

14 декабря, во Львове, около 17:25 на улице Подвальной возле остановки общественного транспорта со стороны книжного базара произошло ДТП.

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии с ампутацией двух ног.

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"Мужчина – живой, но обе ноги сильно повреждены. На место оперативно приехала карета скорой помощи и забрала пострадавшего в больницу. Состояние мужчины – тяжелое. В больнице также взяли анализ крови на содержание алкоголя и наркотических веществ", – говорится в сообщении.

Предварительно на остановке снега не было, поэтому погодные условия не могли стать причиной инцидента. Детали аварии выясняют правоохранители.

Напомним, районный суд Житомира избрал меру пресечения водителя, который сбил школьника на пешеходном переходе. Мужчина управлял в состоянии алкогольного опьянения. 17-летнего Валерия Разбицкого спасти не удалось.

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