В центре Львова студент помочился на авто полиции и избил копа: как его наказали

Мужчина во время досудебного следствия вину признал.

Во Львове к 17 тысячам гривен штрафа приговорили студента, который в центре города помочился на автомобиль полиции и устроил драку с копом.

Об этом говорится в приговоре Галицкого районного суда Львова.

По данным материалов суда, 9 августа 2023 около 22:20 студент из Сколевского района Львовской области на улице Театральной во Львове подошел к полицейскому автомобилю и помочился на него. Когда это заметил работник полиции, сделал мужчине замечание, на которое тот агрессивно отреагировал.

Нарушитель спровоцировал драку с правоохранителем, из-за чего полицейский получил травмы и была повреждена его форменная одежда.

Материалы суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Мужчина вину признал и заключил соглашение со следствием.

Галицкий районный суд Львова признал студента виновным по ч. 2 ст. 342 УК Украины. Ему присудили 17 тысяч гривен штрафа.

Напомним, во Львовской области мужчина почти год избегал мобилизации из-за "воздушных тревог".

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