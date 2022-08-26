В центре Львова разрушился жилой дом посреди ночи (фото)

Во Львове на проспекте Свободы, 23 посреди ночи разрушился трехэтажный жилой дом. В нем находились 12 человек, среди них 4-летний ребенок.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

Происшествие случилось около 01:30. Известно, что разрушились три квартиры: одна полностью, две – частично. Также полностью разрушены два нежилых помещения общей площадью 80 квадратных метров.

Жителей дома спасатели эвакуировали перед масштабным обвалом, поэтому никто не пострадал. По состоянию на утро работники ГСЧС продолжают разбирать завалы.

Фото: Управление ГСЧС Украины во Львовской области

Фото: Управление ГСЧС Украины во Львовской области

Фото: Управление ГСЧС Украины во Львовской области

Фото: Управление ГСЧС Украины во Львовской области

Фото: Управление ГСЧС Украины во Львовской области

Напомним, во Львовской области в четверг, 25 августа, произошла смертельная авария. В ДТП попали три автомобиля – ВАЗ, Iveco и Opel Vivaro. В аварии погибли двое мужчин.

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