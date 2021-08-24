В центре Львова провели забег в вышиванках: фото

Участники акции таким образом хотели символизировать свободу и независимость Украины.

Сегодня, 24 августа, в рамках 30 годовщины Независимости Украины во Львове состоялся легкоатлетический пробег "Забег в вышиванках-2021". Местом старта и финиша стала площадь в самом сердце Львова — перед Львовским оперным театром. Участники забега преодолевали различные дистанции — 1,3 и 5 км.

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Как информирует пресс-служба Львовского городского совета, отдельно были проведены короткие детские забеги.

"Главная идея события — забег в честь 30 годовщины Независимости, яркое патриотическтй и семейный праздник, праздник единства, когда украинцы сплачиваются и все вместе участвуют в массовом забеге, символизируя свободу и независимость нашей страны и нации", — говорится в сообщении.

фото/GALNET

Кроме этого участники мероприятия таким образом хотели популяризировать здоровый образ жизни, привлечь общественность к активным занятиям физкультурой и расширить дружеские связи между спортивными клубами и организациями.

Напомним, сегодня, 24 августа, во Львове состоялся Марш непокоренных.

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