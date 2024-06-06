В центре Львова мужчина и женщина залезли в чужую квартиру, чтобы несколько дней побыть вместе

Во Львове мужчина и женщина залезли в чужую квартиру и несколько дней там прожили, употребляя алкогольные напитки. За это суд оштрафовал их на 850 грн. каждого.

Об этом говорится в приговоре Галицкого районного суда Львова.

По данным суда, мужчина и женщина 18 мая 2024 после 20:00 решили проникнуть в квартиру в центре Львова. Там парочка прожила несколько дней, развлекаясь и употребляя алкоголь. В материале суда нет информации о том, что мужчина или женщина что-то украли.

Парочку обвинили в том, что они "незаконно проникли в жилище, чем грубо нарушили ст. 30 Конституции Украины, согласно которой не допускается проникновение в жилище или другое владение лица".

На суде мужчина и женщина вину признали и раскаялись. Суд признал их виновными по ч.1 ст.28, ч.1 ст.162 Уголовного кодекса Украины и оштрафовал по 850 грн. каждого.

Напомним, на Львовщине два мальчика, играя с автомобилем, наехали на своего маленького брата.

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