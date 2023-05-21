В центре Львова девушка романтично призналась в любви своей партнерше (видео)

Десятки наблюдавших за влюбленными людей поддержали их аплодисментами.

В центре Львова девушка призналась в любви своей партнерше.

Трогательное видео появилось в соцсетях.

На кадрах видно, что девушка прямо среди улицы становится на колени перед своей любимой и вручает ей кольцо. В руках у партнерши – огромный букет сирени. Признание в любьви проходило под известный украинский трек "Завтра может не наступить". Десятки наблюдавших за влюбленными людей поддержали их аплодисментами.

Других подробностей этой романтической истории пока нет. Видео смотрите по ссылке.

Ранее сообщалось, что однополая пара подала в "Дії" заявку на брак.

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