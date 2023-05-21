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В центре Львова девушка романтично призналась в любви своей партнерше (видео)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
3700
Время на прочтение
1 мин
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В центре Львова девушка романтично призналась в любви своей партнерше (видео)

Десятки наблюдавших за влюбленными людей поддержали их аплодисментами.

В центре Львова девушка призналась в любви своей партнерше.

Трогательное видео появилось в соцсетях.

На кадрах видно, что девушка прямо среди улицы становится на колени перед своей любимой и вручает ей кольцо. В руках у партнерши – огромный букет сирени. Признание в любьви проходило под известный украинский трек "Завтра может не наступить". Десятки наблюдавших за влюбленными людей поддержали их аплодисментами.

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Других подробностей этой романтической истории пока нет. Видео смотрите по ссылке.

Ранее сообщалось, что однополая пара подала в "Дії" заявку на брак.

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Дата публикации
Просмотры
3700
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