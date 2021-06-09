В центре Львова автомобиль протаранил маршрутку и уехал: водитель-нарушитель скрывался на даче

Водитель-нарушитель просил не вызывать полицию.

В центре Львова на площади Князя Ярослава Осмомысла во вторник, 8 июня, автомобиль Nissan X-Trail врезался в маршрутку. Водитель легкового автомобиля с места ДТП скрылся.

Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.

39-летний водитель общественного транспорта сообщил, что автомобилист сначала просил его не вызывать полицию, однако потерпевший не согласился. Тогда водитель Nissan скрылся с места ДТП.

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Патрульные разыскали водителя-нарушителя. 59-летний мужчина скрывался на даче. У мужчины обнаружили 1,42 промилле алкоголя. Он объяснил, что начал выпивать после аварии.

На водителя оформили протоколы: по ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП), по ст.122-4 (оставление места дорожно-транспортного происшествия) и ч.4 ст.130 (употребление лицом, управляющим транспортным средством, после дорожно-транспортного происшествия с его участием алкоголя до проведения уполномоченным лицом медицинского осмотра с целью установления состояния опьянения) КоАП.

Напомним, во Львовской области в ДТП погиб военный.

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