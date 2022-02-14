В центре Львова аноним "заминировал" банк: фото, видео

Взрывные устройства не обнаружили.

Сегодня, 14 февраля, неизвестный около 11:00 сообщил службу безопасности "Укрэксимбанка" о заминировании помещения.

Об этом сообщили в городском управлении по чрезвычайным ситуациям, гражданской защиты населения и территориальной оборони.

"Специалисты обследовали помещение "Укрэксимбанка" на площади Мицкевича, 4 (Галицкий район): взрывных устройств не обнаружили", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают лицо, которое предоставило ложное сообщение.