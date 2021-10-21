В центре Львова 22-летний парень хотел выломать двери казино и повредил авто полиции (фото)

В центре Львова 22-летний парень хотел выломать двери казино и повредил авто полиции (фото)

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В центре Львова 22-летний мужчина пытался выломать дверь казино. Когда на место прибыла полиция охраны, то он повредил и их авто.

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Об этом сообщили в Управлении полиции охраны Львовской области.

Инцидент произошел 20 октября на площади Мицкевича во Львове. В казино пытался попасть 22-летний житель Львовской области. По данным полиции, парень хотел выломать дверь. На место происшествия вызвали полицию. Однако мужчина вел себя неадекватно: не реагировал на замечания и повредил служебный автомобиль.

Мужчину задержали. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Киеве в ресторане работало подпольное казино, которое принимало клиентов по звонку.

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