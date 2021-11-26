В автомобильной аварии во Львовской области погиб футбольный тренер

В автомобильной аварии во Львовской области погиб футбольный тренер

47-летний Руслан Мостовой вывел львовский клуб "Рух" в высший дивизион украинского футбола.

В пятницу, 26 ноября, в результате ДТП погиб бывший главный тренер львовского футбольного клуба "Рух" Руслан Мостовой. Под его руководством львовяне вышли в Первую лигу украинского футбола.

Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

“После выхода в Первую лигу специалист продолжал работать с командой до августа 2017-го. В общей сложности под руководством Руслана Мостового "Рух" провел 21 матч и одержал 10 побед”, — говорится в сообщении.

В полиции Львовской области уточнили, что смертельная авария произошла около 10:40 утра на автодороге "Киев-Чоп" в селе Любинцы. 47-летний водитель автомобиля "Шкода Октавия" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и въехал в отбойник.

Фото: Нацполиция

От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.

Напомним, ранее в селе Нижняя Рожанка Стрыйского района Львовской области погиб мотоциклист.

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