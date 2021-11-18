В аварии во Львовской области погибла 12-летняя девочка, еще двое взрослых тяжело травмированы: видео

От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

Сегодня, 18 ноября, в 07:20 на автодороге "Киев-Чоп" недалеко от села Красов Стрыйского района Львовской области в результате автостолкновения погиб ребенок. Кроме того, еще двоих взрослых с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

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Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

"Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Шкода Октавия", которым управляла 48-летняя жительница Ивано-Франковска, столкнулся с автомобилем "Опель Астра", под управлением 50-летнего местного жителя. В результате ДТП пассажирка "Опеля", 12-летняя девочка, от полученных травм, скончалась на месте происшествия. Водитель этого автомобиля и еще одна пассажирка, 52-летняя жительница того же села, с тяжелыми телесными повреждениями были доставлены в больницу", — говорится в сообщении.

В результате ДТП на трассе образовались огромные пробки.

По факту аварии следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого. Полицейские устанавливают происшествия.

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