В Академии сухопутных войск во Львове офицер бил и унижал курсантов

Бывшего главу курса Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львове подозревают в избиении и унижении курсантов.

Об этом сообщили в ДБР.

По данным ведомства, офицер почти два года бил и унижал курсантов, пытаясь "научить" их дисциплине и порядку. Это происходило на территории академии во Львове и в казармах в одном из сел области.

"Он так запугал курсантов, что те молча сносили все издевательства и не рассказывали о них ни родителям, ни психологу. Следствие доказало применение силы в отношении девяти курсантов, которых преподаватель бил по голове и по другим частям тела. Бил он не только руками, но и прикладом оружия и ремнем. Недовольство офицера могли вызвать небрежно сложенные вещи, ошибки в журнале или то, что курсант медленно заполняет документы или выдает оружие", – говорится в сообщении ДБР.

О "воспитательных методах" стало известно только в марте этого года, после того как один из курсантов, который был свидетелем произвола преподавателя, пожаловался в следственную комиссию Верховной Рады. После этого было зарегистрировано уголовное производство.

Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей с возможностью залога. Фигурант оплатил сумму залога – 908,4 тысячи гривен.

Напомним, студентка Киевского национального университета Марина Калашникова обвинила преподавателя, заведующего кафедрой биохимии учебно-научного центра "Институт биохимии и медицины" в сексуальных домогательствах.

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