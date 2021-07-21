В аэропорту Львова ищут взрывчатку: эвакуировали работников и пассажиров

О подозрительной сумке заявила в полицию служба безопасности аэропорта.

Сегодня, 21 июля, около 9:25 в полицию поступило сообщение от работников службы безопасности Международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого о том, что на территории аэропорта обнаружена подозрительная сумку, в которой может быть взрывчатка. Всех людей с помещения эвакуировали.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, специалисты-взрывотехники, кинологи, сотрудники других служб полиции Львовщины, а также патрульные полицейские.

Сейчас полицейские обследуют здание аэропорта и прилегающую территорию и эвакуируют работников и пассажиров.

Напомним, во Львове 48-летняя женщина "заминировала" Главное управление полиции. За ложную информацию теперь ей грозит 6 лет тюрьмы.

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