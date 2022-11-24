В 2025 году Львов станет "столицей Европы", пока что — молодежной

В среду, 23 ноября, в албанском городе Тиране объявили победителя конкурса "Молодежная столица Европы 2025". Этот титул получил Львов, а вместе с ним и все другие города Украины, ведь это была совместная заявка.

Об этом сообщили в пресс-службе молодежных пространств "ТВОРИ!", которые были инициаторами подачи заявки на участие в конкурсе.

Главной идеей презентации Львова на общеевропейском конкурсе было то, что молодые люди, сообщества и все города Украины – защитники свободы не только нашей страны, но и всего цивилизованного, демократического мира.

“Вместе со Львовом победили все украинские города – от Львова до Мариуполя, от Херсона – до Киева. Это ведь совместная заявка. Победила Украина! Эта победа – уважение всей украинской молодежи, всем тем, кто отстаивает независимость – защитникам, волонтерам, предпринимателям, всем, кто приближает победу!.. Наша главная победа впереди”, – отметил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко, представлявший город на конкурсе.

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Цель этого конкурса состоит в том, чтобы каждый год новый европейский город получил шанс продемонстрировать свои инновационные идеи, проекты и мероприятия, направленные на поднятие голоса молодых людей и внедрение новой молодежной перспективы во все аспекты жизни города.

Как рассказал Олег Малец, директор молодежных пространств "Твори!", Львов в четвертый раз подавал заявку и дважды доходил до финала. В этом году львовяне присоединились к участию в конкурсе за 2 дня до полномасштабного вторжения.

"После 24 февраля наша заявка была полностью кардинально изменена, поэтому сейчас мы представили все города, городки и села Украины", — отметил он.

Олег Малец подчеркнул, что эта победа стала еще одним элементом объединения с Европой, моментом консолидации европейских усилий для расширения возможностей для молодых людей.

"Речь идет о дополнительных инвестициях в молодежную сферу, об обмене опытом, о развитии молодежной инфраструктуры, о многообразных мероприятиях и активностях, которые в 2025 году будут проходить во Львове, и об участии молодежи в жизни города, страны, Европы", — пояснил он.

Напомним, 24 ноября Киевсовет решил присвоить бывшему премьер-министру Британии Борису Джонсону звание Почетного гражданина Киева.

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