Уже второй раз за год: во Львове оштрафовали на 340 грн священника за домашнее насилие

Уже второй раз за год: во Львове оштрафовали на 340 грн священника за домашнее насилие

Священнослужитель агрессивно обращался с супругой.

Священник УГКЦ из Львова уже дважды за год привлекается к ответственности за домашнее насилие. Мужчина агрессивно себя вел с женой, матерился и угрожал расправой.

За совершенное суд 29 декабря оштрафовал его на 340 грн, но на заседание обвиняемый не пришел, пишет ZAXID.NET со ссылкой на приговор Шевченковского районного суда. Впервые он был оштрафован за семейное насилие весной 2021 года.

Тогда жена вызвала полицию, потому что ее муж ругался, дергал ее и угрожал физической расправой.

Если священник продолжит агрессивно обращаться с женой, то в будущем суд запретит ему приближаться к ней. Также семейному насильнику угрожают общественные работы, арест на 10 дней, или даже тюрьма.

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