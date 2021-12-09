Уже 80 дней с новым сердцем: как живет 13-летний Максим после трансплантации органа (фото)

Уже 80 дней с новым сердцем: как живет 13-летний Максим после трансплантации органа (фото)

Максим хорошо себя чувствует и уже занимается спортом.

13-летний Максим из Волыни стал первым ребенком, которому в Украине пересадили сердце. От трансплантации органа прошло уже 80 дней, сегодня мальчик активно занимается спортом, ежедневно гуляет в лесу и ходит на рыбалку с отцом.

Об этом сообщили в Первом территориальном медицинском объединении Львова.

"13-летний Максим, уже 80 дней живущий с донорским сердцем, был у нас на плановом обследовании, оно подтвердило: донорский орган работает безупречно. Фракция выброса — 65. Это показатель абсолютного здорового ребенка", — рассказали медики.

фото/1 территориальное медицинское объединение города Львова

По словам врачей, уже в следующем году Максим сможет вернуться в школу.

фото/1 территориальное медицинское объединение города Львова

Напомним, Максим болел с июля 2021 года. Тогда он внезапно перенес инсульт. В последний месяц ребенок находился в реанимации Волынского ОДТМО. Когда в сентябре парня перевезли в больницу скорой помощи города Львова, состояние его было критическим и счет шел на дне. Донором сердца для Максима стал 54-летний мужчина, умерший от инсульта. Его семья дала согласие на забор органов.

Как изменилась жизнь 13-летнего парня, которому пересадили сердце | Новости Украины

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