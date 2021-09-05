Уже 4 региона Украины вышли из "зеленой" зоны по показателям заболевания коронавирусом

Одна из областей имеет наибольшую загруженность в больницах
В четырех регионах Украины показатель заболеваемости коронавирусом уже не отвечает "зеленой" зоне.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Так отмечается, что по состоянию на 4 сентябре уровень заболеваемости (норма — 75 больных 100000 населения) превышен в:
• Киеве — 107;
• Луганской области — 135;
• Херсонской области — 85;
• Черновицкой области — 169.
К тому же, Черновицкая область еще и лидер по уровню загруженности больничных коек с кислородом — заполнено 37,5% кислородных коек.
В то же время, по данным Минздрава, в Луганской, Львовской и Полтавской областях наблюдается высокая динамика уровня госпитализации пациентов с коронавирусом.
Напомним, что за последние сутки, 4 сентября, в Украине наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрировано в Харьковской (144), Днепропетровской (132), Черновицкой (124) и Одесской (90) областях, а также Киеве (141) .