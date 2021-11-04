Уже 1,5 месяца с новым сердцем: как чувствует себя ребенок, которому впервые в Украине сделали такую пересадку

Уже 1,5 месяца с новым сердцем: как чувствует себя ребенок, которому впервые в Украине сделали такую пересадку

13-летнему Максиму пересадили новое сердце 44 дня назад.

От первой в Украине пересадки сердца ребенку прошло 44 дня. Новое сердце от донора получил 13-летний Максим. Медики рассказали, как чувствует себя подросток после полутора месяцев после операции.

"Сейчас у Максима 44-й день после операции. Прекрасно чувствует себя, без проблем поднимается по лестнице и даже занимается спортом", — рассказывают в Клинической больнице скорой медицинской помощи города Львова, где мальчику сделали трансплантацию.

Во время плановыго осмотра медики взяли у мальчика кровь для контроля правильности употребления лекарства. Также обследовали его сердце.

"Фракция выброса — 60. Донорский орган работает прекрасно. И мы, как и Максим с родителями, этому несказанно рады. Особое спасибо семье донора. Их решение дало шанс на жизнь сразу для пяти человек", — отметили в медучреждении.

Напомним, Максим болел с июля 2021 года. Тогда он внезапно перенес инсульт. Последний месяц ребенок находился в реанимации Волынского ОДТМО. Когда в сентябре парня перевезли в больницу скорой помощи, состояние его было критическим и счет шел на дне. Донором сердца для Максима стал 54-летний мужчина, умерший от инсульта. Его семья дала согласие на забор органов.

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