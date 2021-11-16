"Ушлепки, чучела": во Львове СБУ пришла к антивакцинатору Стахиву, его сторонники подняли бунт

"Ушлепки, чучела": во Львове СБУ пришла к антивакцинатору Стахиву, его сторонники подняли бунт

После продолжавшихся несколько часов следственных действий Стахов вышел к сторонникам и заявил, что его "обладают".

Во Львове правоохранители, 16 ноября, пришли с обысками к скандальному антивакцинатору Остапу Стахиву. На место происшествия прибыли его поклонники, которые агрессивно вели себя.

Об этом сообщает zaxid.net.

По данным источников издания в правоохранительных органах, скандальному Стахиву объявили о подозрении. На место происшествия сразу прибыло несколько десятков поклонников антивакцинатора. Они заблокировали вход в квартиру, которую арендует мужчина, и сообщили о "заминировании". Когда на место происшествия прибыли специалисты, их в квартиру не пустили.

Также сторонники скандального антивакцинатора агрессивно вели себя. Они угрожали журналисту, который вел прямую трансляцию с места происшествия. Агрессивные люди требовали от работника СМИ снять маску, называли его "ушлепком и чучелом", а также "угрожали дать один раз", чтобы он ушел из подъезда, где происходили следственные действия.

После обысков Стахов вышел к сторонникам и заявил, что о нем врут.

Напомним, на Прикарпатье антивакцинаторы, возглавляемые скандальным львовским блоггером Остапом Стахивым, ворвались в лицей и сорвали учебу. Их возмутило то, что из-за отсутствия COVID-сертификата отстранили от работы их единомышленницу, учительницу начальных классов Галину Б.

Ранее скандальный "ковид-диссидент" из Львова Остап Стахов вместе со своими единомышленниками проникли в Иршавскую районную больницу Закарпатья, чтобы доказать, что "коронавируса нет". Их задержали правоохранители.

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