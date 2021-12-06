Ушла гулять с собакой и загадочно исчезла: во Львове уже четыре дня разыскивают 35-летнюю женщину

С женщиной нет никакой связи.
Во Львове уже четыре дня разыскивают 35-летнюю женщину, которая 2 декабря пошла гулять с собакой и загадочно исчезла.
Об этом сообщает полиция Львовской области.
Пропавшую зовут Мария Дергабузова. Последний раз женщину видели 2 декабря в 14.30. В тот день она вышла из дома, чтобы выгулять собаку. С этого времени женщина исчезла и с ней нет никакой связи.
Рост пропавшей 170-175 см. Она худощава, у нее длинные волосы русого цвета. В момент исчезновения Мария Дергабузова была одета в светлую куртку и черный спортивный костюм.
Если вам что-либо известно о местонахождении женщины, звоните по номеру 102.
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